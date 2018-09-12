Бразильский епископ, укравший 600 тысяч долларов, ушел в отставку

12 сентября Франциск удовлетворил прошение об отставке, поданное епископом Формозы (Бразилия) Жозе Роналду Рибейру, арестованным в марте бразильскими властями по подозрению в хищении около 606 тысяч долларов церковных средств. Вместе с епископом тогда был арестован также его генеральный викарий и еще несколько диоцезальных сотрудников. Во время обыска в доме епископа были найдены деньги, спрятанные в потайном отделении шкафа. Следствие считает, что на украденные средства епископ и еще четверо священников приобрели скотоводческое ранчо и лотерейный магазин. Следователи также полагают, что епископ воровал деньги и в диоцезе Жанаубы, где он служил до сентября 2014 года, когда Франциск назначил его епископом Формозы. Кроме того, епископ Рибейру обвиняется в том, что получал ежемесячные платежи от священников в качестве благодарности за назначение на более богатые приходы.

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