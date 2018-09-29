Новое письмо архиепископа Вигано: «Франциск пытается подменить собой Христа?»

Архиепископ Карло Мария Вигано опубликовал сегодня свое второе свидетельство, в котором он дал свою оценку «молчанию» Франциска в ответ на выдвинутые им ранее обвинения, а также выразил свою убежденность в том, что «Христос полностью управляет лодкой» Церкви, хотя он и не заметен для Франциска и его приспешников. Ниже мы публикуем полный перевод письма на русский язык.

Тит. Архиепископ Ульпианы

Апостольский нунций

Scio Cui credidi [«Я знаю, в Кого уверовал»]

(2 Тим 1, 12)

Прежде чем начать писать, я хотел бы, в первую очередь, воздать благодарение и славу Богу Отцу за каждую ситуацию и испытание, которые Он уготовал и уготовит для меня в течение моей жизни. Как священник и епископ святой Церкви, Невесты Христа, я, как и каждый крещеный, призван свидетельствовать об истине. Благодаря дару Духа, который дает мне радость и поддерживает меня на пути, по которому я призван идти, я намереваюсь делать это до конца своих дней. Наш единственный Господь обратил и ко мне Свой призыв: «Следуй за Мной!», и я намерен следовать за Ним с помощью его благодати до конца моих дней.

«Буду петь Господу во всю жизнь мою,

буду петь Богу моему, доколе есмь.

Да будет благоприятна Ему песнь моя;

буду веселиться о Господе».

(Псалом 103, 33-34)

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Прошел месяц с тех пор, как я дал свое свидетельство – имея в виду исключительно благо Церкви – относительно того, что произошло во время аудиенции с Папой Франциском 23 июня 2013 года, и относительно некоторых моментов, которые стали мне известны вследствие выполнения возложенных на меня обязанностей в Государственном секретариате и в Вашингтоне, и которые касаются тех, кто несет ответственность за сокрытие преступлений, совершенных бывшим архиепископом этой столицы.

Мое решение раскрыть эти серьезные факты было для меня самым болезненным и важным решением, которое я когда-либо принимал в своей жизни. Я принял его после долгих размышлений и молитв, в течение месяцев глубоких страданий и душевной боли, когда приходили все новые и новые известия о страшных событиях, в результате которых были разрушены жизни тысяч невинных жертв, а также призвания и жизнь молодых священников и монашествующих. Молчание пастырей, которые могли бы исправить ситуацию и предотвратить появление новых жертв, становилось все более неприемлемым преступлением, разрушительным для Церкви. Хорошо осознавая серьезнейшие последствия, которые могло бы иметь мое свидетельство – ведь то, что я собирался раскрыть, касалось и самого преемника Петра – я, тем не менее, решил говорить, чтобы защитить Церковь, и я с чистой совестью заявляю перед Богом, что мое свидетельство истинно. Христос умер за Церковь, и Петр, Servus servorum Dei [лат. «Слуга слуг Божиих»], является первым, призванным служить Невесте Христовой.

Конечно, некоторые из фактов, которые мне предстояло раскрыть, представляли собой папскую тайну, которую я обещал соблюдать, и которую я с честью соблюдал с самого начала моего служения Святому Престолу. Но цель любой тайны, в том числе и папской тайны, состоит в том, чтобы защитить Церковь от ее врагов, а не скрывать и становиться соучастником преступлений, совершенных некоторыми из ее членов. Я был свидетелем – и не в силу своего выбора – шокирующих фактов, и, как утверждает Катехизис Католической Церкви (пар. 2491), печать секретности не является обязательной, когда пагубных последствий можно избежать только путем разглашения истины. Только печать исповеди могла бы оправдать мое молчание.

Ни папа, ни какой-либо из кардиналов в Риме так и не опровергли фактов, которые я привел в своем свидетельстве. Здесь, безусловно, применим [принцип] «Qui tacet consentit» [лат. «Кто молчит – тот соглашается»], поскольку, если они отрицают мое свидетельство, им достаточно всего лишь сказать это и предоставить документацию, подтверждающую это отрицание. Как можно избежать вывода, что причина, по которой они не предоставляют документацию, состоит в том, что они знают, что она подтверждает мое свидетельство?

Центральной частью моего свидетельства является то, что, по крайней мере, 23 июня 2013 года папа узнал от меня, насколько извращенным и порочным был Маккэррик в своих намерениях и действиях, и вместо того, чтобы принять меры, которые мог бы предпринять любой хороший пастырь, папа сделал Маккэррика одним из своих главных доверенных лиц в управлении Церковью в том, что касается США, курии и даже Китая – как мы видим в эти дни, испытывая большую озабоченность и беспокойство об этой мученической Церкви.

Итак, ответ Папы на мое свидетельство был: «Я не скажу ни слова!» Но затем, противореча самому себе, он сравнил свое молчание с молчанием Иисуса в Назарете и перед Пилатом, а меня сравнил с великим обвинителем, сатаной, который сеет соблазн и разделение в Церкви — хотя он и никогда не произнес моего имени. Если бы он сказал: «Вигано солгал», он поставил бы под сомнение мою правоту, пытаясь утвердить свою собственную. Но поступив так, он спровоцировал бы более настойчивые требования народа Божьего и всего мира предъявить документы, необходимые для определения того, кто говорит правду. Вместо этого он направил против меня утонченную клевету – клевету, являющуюся преступлением, которое он часто сравнивает по тяжести с убийством. На самом деле, он делал это неоднократно, в контексте совершения Святейшего Таинства Евхаристии, где он не рискует получить вопросы от журналистов. Когда он говорил с журналистами, он попросил их проявить свою профессиональную зрелость и сделать собственные выводы. Но как журналисты могут искать и узнавать правду, если те, кто непосредственно вовлечен в это дело, отказываются отвечать на любые вопросы или обнародовать какие-либо документы? Нежелание папы ответить на мои обвинения и его глухота к призывам верующих к установлению подотчетности [клириков] едва ли согласуются с его собственными призывами к прозрачности и построению мостов.

Более того, укрывательство папой Маккэррика явно не было единичной ошибкой. В прессе недавно было описано еще много случаев, свидетельствующих о том, что папа Франциск защищал гомосексуалистов, которые совершили серьезные сексуальные злоупотребления в отношении несовершеннолетних или взрослых. К ним относятся его роль в деле о. Хулио Грасси в Буэнос-Айресе, его решение восстановить в служении о. Мауро Индзоли после того, как Папа Бенедикт подверг его запрету (лишь после того как он был заключен в тюрьму, папа Франциск его лаицизировал [лишил статуса клирика — СКГ]) и прекращение им расследования обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых против кардинала Кормака Мерфи О’Коннора.

Тем временем, делегация USCCB [Конференции католических епископов США – СКГ] во главе с ее председателем кардиналом Динардо отправилась в Рим с просьбой провести ватиканское расследование относительно Маккэррика. Кардинал Динардо и другие прелаты должны рассказать Церкви в Америке и в мире: отказался ли папа провести ватиканское расследование преступлений Маккэррика и тех, кто несет ответственность за их сокрытие? Верные заслуживают знать это.

Я хотел бы обратиться с особым призывом к кардиналу Уэлле, потому что, как нунций, я всегда работал с ним в полной гармонии и всегда испытывал к нему большое уважение и симпатию. Он вспомнит, что однажды, в конце моей миссии в Вашингтоне, он вечером принял меня в своей квартире в Риме, где у нас состоялся долгий разговор. В начале понтификата папы Франциска он сохранял свое достоинство, которое он с таким мужеством проявлял, будучи архиепископом Квебека. Однако позже, когда его работа в качестве префекта Конгрегации по делам епископов была подорвана, потому что рекомендации по епископским назначениям передавались непосредственно папе Франциску двумя гомосексуальными «друзьями» из его ведомства, минуя самого кардинала, он сдался. Его длинная статья в «L’Osservatore Romano», в которой он выступил в поддержку наиболее противоречивых аспектов “Amoris Laetitia”, представляет собой его капитуляцию. Ваше Высокопреосвященство, прежде чем я уехал в Вашингтон, именно вы рассказали мне о санкциях Папы Бенедикта в отношении Маккэррика. Вы имеете в своем полном распоряжении ключевые документы, подтверждающие виновность Маккэррика и многих людей в курии, его покрывавших. Ваше Высокопреосвященство, я призываю вас засвидетельствовать истину.

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Наконец, я хочу призвать вас, дорогие верующие, мои братья и сестры во Христе: никогда не унывайте! Совершите свой собственный акт веры и полного доверия Иисусу Христу, нашему Спасителю, следуя словам святого Павла в его втором Послании к Тимофею: «Scio cui credidi» [«Я знаю, в кого уверовал»], которые я избрал в качестве своего епископского девиза. Это время покаяния, обращения, молитв и благодати, чтобы подготовить Церковь, Невесту Агнца, готовую сразиться и одержать победу, вместе с Марией, в битве с древним драконом.

«Scio Cui credidi» (2 Тим 1, 12) На Тебя, Иисусе, мой единственный Господь, я уповаю. «Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum» [«Любящим Бога все содействует ко благу»] (Рим 8, 28).

На память о моей епископской хиротонии, уделенной мне 26 апреля 1992 св. Иоанном Павлом II, я выбрал этот образ, взятый из мозаики базилики Святого Марка в Венеции. Он изображает чудо успокоения бури. Меня поразил тот факт, что в лодке Петра, бросаемой волнами, фигура Иисуса изображена дважды. Иисус крепко спит в носовой части, а Петр пытается разбудить его: «Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» Между тем, апостолы, испугавшись, смотрят все в разные стороны и не осознают, что Иисус стоит позади них, благословляя их и, несомненно, управляя лодкой: «Он проснулся и запретил ветру и сказал морю: ‘Умолкни, перестань’», «…И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры?» (Мк, 38-40).

Эта сцена очень актуальна, поскольку она изображает свирепую бурю, через которую проходит Церковь в настоящий момент, но с одной существенной разницей: преемник Петра не только не способен заметить, что Господь полностью управляет лодкой, но, по-видимому, он даже не намеревается будить Иисуса, спящего в ее носовой части.

Может быть, Христос стал невидимым для своего викария? А может быть, тот испытывает искушение попытаться подменить собой нашего единственного Учителя и Господа?

Господь полностью управляет лодкой!

Пусть Христос, Истина, всегда будет светом на нашем пути!

+ Карло Мария Вигано

Титулярный архиепископ Ульпианы

Апостольский нунций

29 сентября 2018 года

Праздник святого Михаила Архангела

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